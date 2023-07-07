Омск затопило из-за сильного ливня

Сильный ливень в Омске привёл к затоплению улиц города. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее о надвигающейся непогоде омичей предупредили в областном главке МЧС. Ливень с градом начался около 16:00 по местному времени (13:00 по мск). Из-за ливня улицы города быстро заполнились водой, а порывы сильного ветра привели к поломке деревьев и веток.

Отмечается, что центральная улица омска покрыта водой до уровня скамеек или даже выше колена. Кроме того, вода затопила подземные переходы и первые этажи зданий. Из-за непогоды вышли из строя светофоры, начались пробки, а также встали троллейбусы и трамваи.

«Для устранения последствий непогоды задействована вся техника дорожно-коммунальных служб города. На откачке воды работают 10 АС-бочек управления дорожного хозяйства и благоустройства, а также иные специализированные машины. В подземных переходах подключены насосы. Все силы "Транссигнала" направлены на ремонт и восстановление работы светофоров. В ночь в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий будут привлечены дополнительные аварийные бригады», – прокомментировал ситуацию мэр Омска Сергей Шелест.