Судьба одного туриста из пропавшей в Бурятии группы остается неизвестной
Спасатели нашли еще одного туриста, пропавшего во время сплава в Бурятии, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС России. Поиски последнего пропавшего продолжаются.
Предпоследнего туриста нашли в районе реки Снежная с помощью авиаразведки. К нему отправили аэролодку со спасателями.
6 июля четыре катамарана с туристами провернулись во время сплава по реке Снежная в Бурятии. Три человека спаслись, пятеро пропали - их унесло течением. Все пропавшие были в спасательных жилетах.
В МЧС начали поиски с помощью вертолета Ми-8 и обнаружили трех пропавших. Двое из них услышали звук вертолета и подали сигнал с помощью ракетницы.
Прокуратура начала проверку.
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