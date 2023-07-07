Судьба одного туриста из пропавшей в Бурятии группы остается неизвестной

Спасатели нашли еще одного туриста, пропавшего во время сплава в Бурятии, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС России. Поиски последнего пропавшего продолжаются.

Предпоследнего туриста нашли в районе реки Снежная с помощью авиаразведки. К нему отправили аэролодку со спасателями.

6 июля четыре катамарана с туристами провернулись во время сплава по реке Снежная в Бурятии. Три человека спаслись, пятеро пропали - их унесло течением. Все пропавшие были в спасательных жилетах.

В МЧС начали поиски с помощью вертолета Ми-8 и обнаружили трех пропавших. Двое из них услышали звук вертолета и подали сигнал с помощью ракетницы.