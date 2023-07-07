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Гражданин России пострадал от побоев, защищая от сотрудника турецкого отеля свою жену

Россиянина избили в турецком отеле. Видео нападения появилось в Telegram-канале «Крыша ТурДома».

Потасовка случилась в турецком отеле Noxinn Deluxe. Судя по кадрам, в избиении туриста из РФ непосредственное участие приняли сотрудники отеля. Как рассказала жена пострадавшего, конфликт с ними произошел из-за нежелания работников реагировать на жалобу отдыхающих.

Сначала на российских туристов неизвестные сбросили с балкона бутылку с водой. Администрация гостиницы проигнорировала их обращение, а когда туристка вновь попросила сотрудников вмешаться, отельер отреагировал на нее враждебно и агрессивно. По словам женщины, мужчина замахнулся на нее, а муж вступился и попал под руку разъяренного местного жителя. Затем к драке присоединились еще двое.

В настоящее время пострадавший турист находится в больнице. Комментария от представителей отеля не поступало.

Ранее немец напал на россиянку в хаммаме турецкого отеля, избил ковшом и облил кипятком.

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