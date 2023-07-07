Потасовка случилась в турецком отеле Noxinn Deluxe. Судя по кадрам, в избиении туриста из РФ непосредственное участие приняли сотрудники отеля. Как рассказала жена пострадавшего, конфликт с ними произошел из-за нежелания работников реагировать на жалобу отдыхающих.

Сначала на российских туристов неизвестные сбросили с балкона бутылку с водой. Администрация гостиницы проигнорировала их обращение, а когда туристка вновь попросила сотрудников вмешаться, отельер отреагировал на нее враждебно и агрессивно. По словам женщины, мужчина замахнулся на нее, а муж вступился и попал под руку разъяренного местного жителя. Затем к драке присоединились еще двое.