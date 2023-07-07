Актер из "Секс-Америки" и "Каннибала Макумбы" сгорел заживо в своем доме

6 июля в родном Сан-Паулу скончался на 87-м году жизни артист, известный как Зе Селсо. Селсо - бразильский актер кино, театра и ТВ, режиссер, драматург и сценарист.

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Как передает g1, Зе пострадал при пожаре у себя дома и вскоре умер в госпитале в реанимации. У Селсо было обожжено более половины тела, операция и подключение к аппарату ИВЛ успеха не дали.

В момент инцидента в помещении находились еще трое и собака Наго. Люди госпитализированы с отравлением угарным газом. Судьба Наго каналом не уточнена. Причины ЧП выясняются.

Хосе Селсо Мартинес Корреа (полное имя) родился в 1937-м и со временем стал видной фигурой т.н. антропофагического движения в бразильской культуре. Оно сформировалось в 20-х годах прошлого века и было призвано "поглощать" (отсюда название) и вбирать другие культуры - американскую, европейскую, культуру южноамериканских индейцев, Азии и т.п. При этом идеологи напирали, что к влияниям стоит относиться бережно, переосмысливать их, но ни в коем случае не подражать.

В конце 50-х Зе начал заниматься театром, в 1969-м дебютировал на экране как актер - в "Секс-Америке".