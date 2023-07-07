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В Ярославской области смерч снес несколько машин

В районе ярославского села Туношна образовался смерч, который повалил множество деревьев и снес с дороги несколько автомобилей. Об этом сообщают «Известия».

По данным газеты, на трассе в районе села из-за поваленных деревьев образовалась пробка.

На записи, опубликованной «Известиями», видно, что инкассаторскую машину вынесло на обочину дороги.

Чуть более года назад в селе Туношна очевидцы сняли на видео пылевой вихрь. Это природное явление возникает при сильном прогреве земли в жару. Такие вихри способны поднимать с земли пыль, песок, а также камни и мелкие предметы.

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