Kompas: Россиянина обнаружили мертвым в отеле на Бали
Россиянина Артема Кантарию утром пятницы, 7 июля, обнаружили мертвым в гостинице на острове Бали. Начальник отдела по связям с общественностью полиции города Денпасар Кетута Сукади озвучил версию полиции о том, что 31-летний мужчина свел счеты с жизнью.
Тело обнаружил владелец гостиницы, где проживал россиянин. Сначала мужчина подумал, что турист спит, сидя в наушниках. Однако затем хозяин гостиницы понял, что сидящий перед ним не подает признаков жизни.
Подруга погибшего россиянина Айжан сообщила, что накануне случившегося мужчина разговаривал с ней ночью около 10–15 минут. Она рассказала полиции, что он говорил о различных проблемах в его жизни.
Сукади сообщил, что следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Однако в комнате туриста обнаружили наркотические вещества, передает портал Kompas.
Другая трагическая смерть россиянина за границей произошла в море у острова Пхукет. Он утонул на глазах у своей жены, но возлюбленная ничем не смогла помочь 52-летнему мужчине.