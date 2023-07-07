Россиянина обнаружили мертвым в отеле на Бали

Россиянина Артема Кантарию утром пятницы, 7 июля, обнаружили мертвым в гостинице на острове Бали. Начальник отдела по связям с общественностью полиции города Денпасар Кетута Сукади озвучил версию полиции о том, что 31-летний мужчина свел счеты с жизнью.

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Тело обнаружил владелец гостиницы, где проживал россиянин. Сначала мужчина подумал, что турист спит, сидя в наушниках. Однако затем хозяин гостиницы понял, что сидящий перед ним не подает признаков жизни.

Подруга погибшего россиянина Айжан сообщила, что накануне случившегося мужчина разговаривал с ней ночью около 10–15 минут. Она рассказала полиции, что он говорил о различных проблемах в его жизни.

Сукади сообщил, что следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Однако в комнате туриста обнаружили наркотические вещества, передает портал Kompas.