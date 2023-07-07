Полиция задержала девушку, которая купила алкоголь подросткам на Урале

Полиция задержала 20-летнюю девушку, которая купила алкоголь подросткам, отравившимся в Первоуральске Свердловской области. Как сообщает Telegram-канал Shot, ее уже допросили, сейчас с ней проводятся следственные действия.

По какой причине задержанная решила помочь несовершеннолетним с приобретением спиртного — пока неизвестно. Девушка учится в филиале одного из уральских вузов на строителя.

Напомним, что десять подростков в Первоуральске отравились алкоголем. Все несовершеннолетние попали в больницу — у семи из них в биологических жидкостях обнаружен этанол в различной концентрации.

По информации СМИ, одному из пострадавших 13 лет. Как сообщал Shot, совершеннолетняя девушка купила детям литр водки, полулитровую бутылку коньяка и 5,5 литров пива. Подростки выпили алкоголь на берегу местной реки, где им и стало плохо.