Названа возможная причина взрыва на предприятии в Самарской области

Причиной взрыва на заводе под Самарой могло стать нарушение техники безопасности. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

По предварительным данным, к взрыву привело несоблюдение требований безопасности при выполнении демонтажа трубопровода, сказал собеседник агентства.

7 июля произошел взрыв на расположенном в Самарской области заводе «Промсинтез», производящем, в частности, взрывчатые вещества. В это время на предприятии велись работы на трубопроводе. Известно о двоих пострадавших, с которыми работают медики. Еще шестерых человек спасти не удалось.