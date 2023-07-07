"Ты все равно будешь мертв". Оператор Discovery Channel рассказал о "напутствии" создателя "Титана"

Брайан Виид, оператор-документалист, совершивший пробное погружение на подводной лодке "Титан", рассказал, что генеральный директор компании OceanGate Стоктон Раш говорил "очень странные" вещи перед погружением.

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Виид работал в телешоу "Неизвестная экспедиция" на канале Discovery в мае 2021 года, когда он поднялся на борт подлодки "Титан". Виид рассказал Insider об "очень странном" разговоре, который у него был со Стоктоном Рашем на борту "Титана".

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"Раш сказал: "Ну, на борту есть четыре или пять дней кислорода, и я спросил: "А что, если нас не найдут?" Тогда он ответили: "Ну, ты все равно будешь мертв", - вспомнил о разговоре оператор, добавив, что подобное поведение Раша "казалось почти нигилистическим отношением к жизни или смерти посреди океана".

Виид сказал, что отношение Раша к "правилам безопасности на судне" было "бесцеремонным" и с самого начала заставляло его чувствовать себя "неловко". По его словам, испытательное погружение было связано с механическими проблемами и перебоями со связью, и его пришлось прервать.

"Все это погружение заставило меня чувствовать себя очень некомфортно из-за мысли о том, чтобы я смог погрузиться в обломкам "Титаника" в этом батискафе", - вспомнил Виид, который отказался от съемок документального проекта из соображений безопасности.

После катастрофы OceanGate столкнулась с резкой критикой за игнорирование серьезных проблем безопасности. Стало известно, что различные эксперты по подводным лодкам предупреждали Стоктона Раша о них задолго до последнего погружения подводной лодки.