Российский школьник впал в кому после отравления неизвестным веществом

В Петербурге девятиклассник впал в кому после отравления неустановленным веществом. Об этом сообщает местное издание «Фонтанка».

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Школьника госпитализировали из квартиры в Литейном округе. По словам медиков, подросток впал в гипоксическую кому.

Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники правоохранительных органом. По предварительной информации, семья россиянина на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоит.