Шесть человек погибли в результате взрыва на заводе под Самарой

Взрыв произошел на заводе "Промсинтез" в Самарской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, погибли шесть человек, еще двое пострадали.

Инцидент произошел во время демонтажа технического трубопровода. Пожара после взрыва не последовало. Причина происшествия не уточняется. Известно, что "Промсинтез" занимается производством взрывчатых веществ.

Напомним, что 20 июня взрыв и пожар произошли на пороховом заводе в городе Котовск Тамбовской области. Площадь возгорания составила один квадратный метр. В результате происшествия пострадали 12 человек, четверо погибли.