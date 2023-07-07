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На заводе "Промсинтез" в Самарской области произошел взрыв

Взрыв произошел на заводе "Промсинтез" в Самарской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, погибли шесть человек, еще двое пострадали.

Шесть человек погибли в результате взрыва на заводе под Самарой
© РИА Новости

Инцидент произошел во время демонтажа технического трубопровода. Пожара после взрыва не последовало. Причина происшествия не уточняется. Известно, что "Промсинтез" занимается производством взрывчатых веществ.

Напомним, что 20 июня взрыв и пожар произошли на пороховом заводе в городе Котовск Тамбовской области. Площадь возгорания составила один квадратный метр. В результате происшествия пострадали 12 человек, четверо погибли.

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров заявлял, что причиной инцидента стал человеческий фактор. Он исключил версии о том, что на предприятии мог произойти теракт или была совершена диверсия.

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