В Херсонской области огонь охватил более 3 тыс. га леса из-за авиаудара ВСУ

"В четверг, 6 июля, ВСУ нанесли авиаудар по лесному массиву в Голопристанском округе, что привело к масштабному пожару. По данным сотрудников лесного хозяйства, площадь возгорания составила более 3 тыс. га. В мероприятиях по тушению были задействованы силы пожарных и МЧС со всего округа, а также военные, которые оперативно пришли на помощь. <...> К счастью, огонь удалось остановить, и близлежащие населенные пункты не пострадали", - говорится в сообщении.