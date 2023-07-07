Пропавшую месяц назад в Екатеринбурге мать троих детей нашли в неожиданном месте

Загадочно пропавшую 12 июня в Екатеринбурге Ольгу А. нашли. Женщина была у своих друзей и не выходила на связь. Дома ее ждали мать и трое детей, сообщили в пресс-службе УМВД города. Противоправных действий в отношении женщины не совершали. Она исчезла без вещей и документов, не появлялась на работе.

Близкие предполагали худшее, Ольгу искали полицейские и волонтеры. На связь она не вышла даже в свой день рождения – 24 июня женщине исполнилось 35 лет. В итоге ее обнаружили у знакомых полицейские. Причину странного поступка не уточняют.

Ранее мать Ольги рассказала E1.RU, что дочь ушла на работу – она трудится продавцом в магазине сменами 2 дня на 2.

«Вечером как ушла, с тех пор ее никто не видел. Говорила, что получила зарплату и соберемся всей семьей, посидим», - говорила мама пропавшей.