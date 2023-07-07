В Кузбассе мужчина проник в отдел МВД с ножами и ранил двух полицейских

Под Кемерово мужчина совершил налет на отдел полиции и нанес ранения двум сотрудникам МВД. Об этом сообщает «Подъем».

Инцидент произошел ранним утром 7 июля в Киселевске. Мужчина, ранее попадавший в поле зрения правоохранителей из-за употребления наркотиков, с двумя ножами зашел в отдел МВД и попытался разбить смотровое окно. Как отмечают свидетели, налетчик что-то говорил, но разобрать его речь никто не смог. На требование полицейских успокоиться и разоружиться он не отреагировал, а вскоре и вовсе ранил двух сотрудников органов внутренних дел, которые попытались его задержать.

Злоумышленнику удалось сбежать. К его поискам были подключены подразделения ОМОН. По данным пресс-службы областного СУ СК России, злоумышленник уже задержан и в ближайшее время будет доставлен на допрос к следователю.

В его отношении было возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Потерпевшим оказали медицинскую помощь, в настоящее время их жизни ничего не угрожает.