Правоохранители задержали 32-летнего мужчину, который напал на отдел полиции в Киселевске Кемеровской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Сейчас Артем Булатов находится на допросе — следователи выясняют мотивы его действий. Возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») — ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что около 6 утра по местному времени житель поселка Карагайлинского пришел с двумя ножами в отдел полиции в Киселевске и стал ломиться внутрь. Дежурный заблокировал дверь и вызвал Росгвардию.