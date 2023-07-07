Гость столицы избил охранника и сбежал с бутылкой вина из магазина в центре Москвы

В центре столицы приезжий мужчина ограбил магазин с алкоголем и избил охранника. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в пятницу, 7 июля.

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По его словам, преступление произошло на улице Большая Якиманка. Мужчина вечером пришел в магазин, взял со стеллажа бутылку вина и пошел с ней к выходу. Охранник торговой точки попытался остановить злоумышленника, однако тот ударил сотрудника ногой и, пригрозив расправой, скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Полицейские просмотрели записи с видеокамер и установили личность подозреваемого: им оказался 30-летний ранее судимый за кражу житель Екатеринбурга. Его задержали на Пресненской набережной. Фигуранта заключили под стражу.