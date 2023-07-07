Число госпитализированных после заражения менингококком в Екатеринбурге достигло восьми

Число госпитализированных в результате заражения менингококковой инфекцией, которую обнаружили у сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге, выросло до восьми. Об этом сообщает ТАССС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Свердловской области.

Сейчас шесть пациентов проходят лечение в Сысертской ЦРБ. Еще два человека госпитализированы в ГКБ №40. Состояние всех заразившихся оценивается как удовлетворительное, подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что о заражении семи сотрудников стало известно в среду, 5 июля. Ozon организовал вакцинацию сотрудников склада, уже вакцинированы более 460 человек. В четверг, 6 июля, в Минздраве региона подтвердили информацию о смерти двоих зараженных.