Агент военной разведки Украины, который совершившил подрыв железнодорожных путей в Крыму 23 февраля, задержан. Соответствующую новость сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ФСБ.

По информации силовиков, задержанный житель Симферополя 1998 года рождения отправился в Одессу после начала специальной военной операции в феврале 2022 года. Там он был завербован сотрудниками Главного управления разведки Минобороны Украины и прошел обучение разведывательно-диверсионной подготовке перед отправкой в Крым.

По заданию украинских кураторов он подорвал железнодорожные пути в Бахчисарайском районе Крыма, использовав при этом самодельное взрывное устройство. В результате его действий в селе Почтовом было остановлено движение электричек и поездов.

Как выяснилось, мужчина связан с ранее разоблаченной агентурной сетью ГУР, которая готовила покушения на высокопоставленных чиновников Крыма, в том числе на главу полуострова Сергея Аксенова. Он уже дал признательные показания о сотрудничестве со спецслужбами Украины и совершении диверсионно-террористического акта.