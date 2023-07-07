В Бурятии нашли двух из пяти пропавших на реке туристов

Спасатели нашли живыми двух из пяти туристов, которых унесло течением во время сплава по реке Снежной в Бурятии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

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«Спасатели смогли установить координаты местоположения туристов с вертолета», — рассказали в ведомстве.

Выжившие мужчины услышали самолет и запустили сигнальную ракету, которая привлекла внимание пилотов. При этом на участке нет места для посадки — спасатели идут к пострадавшим пешком. Поиск остальных пропавших продолжается.

Напомним, что 6 июля группа туристов из Новосибирска совершала сплав по реке Снежной и во время прохода одного из участков реки катамараны перевернулись. Три человека смогли самостоятельно выбраться на берег, остальных участников унесло бурное течение.