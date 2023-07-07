Стали известны подробности отравления алкоголем десятерых подростков на Урале

«Среди госпитализированных — девочка 2010 года рождения, ученица школы №2, из полной семьи, и ее ровесники — из той же школы, а также из школ №32, 3. Все эти подростки на учете в ПДН не состоят. Двое из них помещены в детскую больницу, а еще двое с токсическим отравлением — в реанимационное отделение другой больницы», — разъяснил начальник пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых.