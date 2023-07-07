Увеличилось число жертв прорыва Каховской ГЭС

Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области выросло до 55 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства рассказал, что в течение суток спасатели нашли тела еще двух погибших. Ранее, 6 июля, СМИ сообщали, что в больницы госпитализировали 139 пострадавших.

Напомним, что в ночь на 6 июня на Каховской ГЭС произошло разрушение верхней части станции — это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате в зону подтопления попали 35 населенных пунктов и территорий, в Херсонской области затопило почти 22,3 тысячи домов.