Шесть человек погибли при пожаре в доме престарелых в Милане

Пожар в доме для престарелых в Милане стал причиной гибели шести человек, еще более 120 пострадали. Об этом пишет Corriera della Sera.

Огонь в здании 1920 года постройки начал распространятся около 1.20 по местному времени (2.30 мск). Дом престарелых состоял из 12 отделений, три из которых занимали пожилые люди с болезнью Альцгеймера.

Двое погибших - женщины 56 и 87 лет - находились в помещении, где начался пожар. Также жертвами стали 73-летний мужчина и три женщины 75, 85 и 84 лет. Они скончались от отравления дымом.

81 человек был госпитализирован, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Причина пожара пока не установлена. Пожарные говорят о «случайности». Ведется расследование.

Учреждение расположено в трехэтажном здании в популярном районе на юго-востоке Милана и рассчитано на 210 мест.