В Бурятии нашли седьмого пропавшего при сплаве по реке туриста

Седьмого туриста, пропавшего при сплаве по реке в Бурятии , обнаружили и эвакуировали в поселок Новоснежская Иркутской области . Об этом сообщило МЧС России .

Напомним, на реке Снежной перевернулись катамараны, на которых сплавлялась группа из восьми туристов. Трое человек смогли добраться до берега и позвать на помощь. Еще двух человек спасли утром волонтеры, принимавшие участие в поисках. Туристов уже эвакуировали вертолетами в поселок Новоснежная Иркутской области.