В Бурятии нашли седьмого пропавшего при сплаве по реке туриста, поиск одного продолжается
Седьмого туриста, пропавшего при сплаве по реке в Бурятии, обнаружили и эвакуировали в поселок Новоснежская Иркутской области. Об этом сообщило МЧС России.
"Спасатели МЧС России нашли и спасли седьмого туриста в Бурятии", - говорится в публикации.
Местонахождение еще одной туристки остается неизвестным.
Напомним, на реке Снежной перевернулись катамараны, на которых сплавлялась группа из восьми туристов. Трое человек смогли добраться до берега и позвать на помощь. Еще двух человек спасли утром волонтеры, принимавшие участие в поисках. Туристов уже эвакуировали вертолетами в поселок Новоснежная Иркутской области.
По факту ЧП прокуратура республики проводит проверку.