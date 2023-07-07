У берегов Камчатки произошло землетрясение

Сейсмологи в пятницу днем зарегистрировали в акватории Авачинского залива у восточного берега полуострова Камчатка землетрясение магнитудой 4,0. Об этом сообщили ТАСС в местном филиале ФИЦ Единой геофизической службы РАН .

"Сейсмособытие зарегистрировано в 14:51 (05:51 мск - прим. ТАСС). Эпицентр - в 105 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 32,9 км", - рассказали на сейсмостанции.

В настоящее время сейсмологи проводят опрос населения по поводу ощущаемости подземных толчков. По словам опрошенных, во время землетрясения чувствовался несильный толчок. Одна из местных жителей сообщила, что была вибрация, даже "трещал дверной проем".