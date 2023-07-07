Житель Амурской области застрелил двух человек из ревности. Его жертвами стали бывшая сожительница и ее друг.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК, в разгар конфликта женщина заявила, что разрывает отношения со своим сожителем и ушла к другому мужчине.

Обвиняемый схватил охотничье ружье и пошел на разборки. Сначала он застрелил приятеля, а затем свою пассию. После этого злоумышленник ушел в лес, но вскоре понял, что скрываться там бессмысленно и вернулся домой, где и был задержан.

Злоумышленник заключен под стражу.