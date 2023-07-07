Обвиняемого в терактах украинского пилота этапировали в Москву

Уголовное дело пилота украинского самолета Александра Морозова, который потерпел крушение в Брянской области и был задержан сотрудниками ФСБ и Росгвардии, передали в Москву. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.

Отмечается, что Морозов этапирован в СИЗО «Лефортово» в Москве. Источник ТАСС напомнил, что пилоту вменяется незаконное пересечение госграницы России, незаконное перемещение через госграницу огнестрельного оружия и боеприпасов и диверсия.