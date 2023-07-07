Москвичку задержали за кражу ноутбука с детской площадки
В центре Москвы оперативники задержали подозреваемую в краже ноутбука, сообщает пресс-служба Главного упраления МВД России по столице.
«Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по району Замоскворечье задержали женщину, подозреваемую в хищении дорогостоящего портативного компьютера, принадлежащего 18-летней москвичке. Как предварительно установлено, злоумышленница находилась на детской площадке во дворе на ул. Новокузнецкая. Сидя на качелях с новым знакомым, она обнаружила рядом на земле оставленный без присмотра портативный компьютер известного бренда и забрала его, затем вместе с похищенным скрылась. Материальный ущерб составил 125 тыс. руб.», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Павелецкой площади задержали подозреваемую. Ей оказалась 51-летняя жительница столицы. Похищенным имуществом злоумышленница распорядилась по своему усмотрению.
«По данному факту следователем ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - добавили в ведомстве.