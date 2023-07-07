Мужчина снес многоэтажный дом в пострадавшей от землетрясения турецкой Малатье, кидая в него камни. Об этом стало известно в пятницу, 7 июля.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как мужчина подходит к зданию и несколько раз кидает в его сторону камни. После третьего броска дом разрушился буквально за несколько секунд.

25 мая землетрясение магнитудой 4,1 произошло в турецкой провинции Малатья. Подземные толчки были зарегистрированы в 18:02 по местному времени, которое совпадает с московским, в районе Пютюрге.

В тот же день сейсмологи зафиксировали землетрясение в Туапсинском районе Краснодарского края. Его магнитуда составила 4,4.