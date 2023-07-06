В Новом Уренгое осужденные сбежали от конвоя с помощью перцового баллончика

В Новом Уренгое двое осужденных брызнули из перцового баллончика в лицо конвоиров и сбежали. Их побег длился около 15 минут. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

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По данным источника, 32-летний Юрий Брагин и 21-летний Сенеси Салиндер осуждены по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Заключенные планировали подать заявление на пересмотр дела, поэтому их привезли в городской суд Нового Уренгоя.

Конвоиры вывели осужденных из автозака и повели в здание суда. Неожиданно Брагин достал перцовый баллончик и прыснул им в лицо сопровождающего его сотрудника правоохранительных органов. После этого они вместе с подельником освободились от наручников и побежали в ближайший двор.

Полицейские быстро установили местонахождение злоумышленников. Их задержали через 15 минут после побега. Сотрудники правоохранительных органов сначала поймали Салиндера. Затем они сделали предупредительный выстрел в воздух и через две минуты задержали Брагина.