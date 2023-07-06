На заводе в Твери прогремел взрыв

На заводе «Тверьэнергокабель» в Твери произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В материале указывается, что взрыв прогремел на Сердюковской улице 6 июля около 10:00 по московскому времени.

Согласно предварительной информации, причиной инцидента стал нагревшийся на солнце газовый баллон, который впоследствии взорвался.

По данным канала, в результате взрыва пострадали двое мужчин, которые работали на предприятии и занимались ремонтом кровли на складском сооружении.

Отмечается, что работники получили ожоги и переломы ног. Они были доставлены в областную больницу.

6 июля Life сообщал, что взрыв произошел в здании Института органической химии на Ленинском проспекте в российской столице. По данным канала, пострадал один человек. Инцидент произошел в лабораторном корпусе здания. Пострадавшего с ожогом отвезли в больницу.