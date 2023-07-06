Рейс Turkish Airlines вернулся в аэропорт из-за нештатной ситуации

Пассажирский самолёт авиакомпании Turkish Airlines развернулся в воздухе и вернулся в аэропорт Гамбурга из-за задымления на борту. Об этом сообщает агентство DHA.

Уточняется, что на борту находилось 164 пассажира. Рейс вылетел из международного аэропорта Гамбурга в Стамбул. По имеющейся информации, вскоре после вылета на кухне самолёта произошло сильное задымление, которое быстро распространилось на весь борт.

После возникновения нештатной ситуации рейс запросил экстренную посадку в Гамбурге. Приземление прошло без проблем, на взлётно-посадочной полосе самолёт встречали пожарные расчеты. После приземления борт обследовали специалисты – на данный момент никаких серьёзных проблем не обнаружено. Информация о пострадавших также не поступала.