В Бурятии приостановили поиски пятерых пропавших после опрокидывания катамарана

В Бурятии приостановили до утра поиски пятерых пропавших после сплава на катамаране
В Байкальском поисково-спасательном отряде заявили, что поиски пятерых человек, пропавших после опрокидывания катамарана с туристами в Бурятии, временно остановили. Об этом информирует ТАСС.
«Ночью поиски пятерых пропавших не ведутся», — указывается в публикации.
По информации отряда, поисковые работы возобновятся завтра с утра, 7 июля.
До этого пресс-служба главного управления МЧС по Республике Бурятия сообщала, что в районе поселка Выдрино в Кабанском районе перевернулись четыре катамарана с туристами. Пять человек пропали.
Позднее было установлено, что в результате опрокидывания катамаранов трем людям удалось спастись, еще пятерых в настоящее время ищут спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.
В конце июня Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупредил жителей восьми регионов трех федеральных округов РФ об угрозе сильных осадков и ветра, из-за которых могут быть нарушены энергоснабжение населенных пунктов и работа транспорта.