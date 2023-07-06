В Бурятии приостановили поиски пятерых пропавших после опрокидывания катамарана

В Байкальском поисково-спасательном отряде заявили, что поиски пятерых человек, пропавших после опрокидывания катамарана с туристами в Бурятии, временно остановили. Об этом информирует ТАСС.

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«Ночью поиски пятерых пропавших не ведутся», — указывается в публикации.

По информации отряда, поисковые работы возобновятся завтра с утра, 7 июля.

До этого пресс-служба главного управления МЧС по Республике Бурятия сообщала, что в районе поселка Выдрино в Кабанском районе перевернулись четыре катамарана с туристами. Пять человек пропали.

Позднее было установлено, что в результате опрокидывания катамаранов трем людям удалось спастись, еще пятерых в настоящее время ищут спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.