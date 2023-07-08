Пожар разгорелся в спортшколе в центре Москвы

В Центральном административном округе столицы в районе Хамовники в субботу, 8 июля, загорелась спортивная школа. В результате происшествия из здания эвакуировали семь человек.

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Пожар случился в спортшколе на 3-й Фрунзенской улице. Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 10:09.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание светильника, который находился в подвале, передает портал 360.

Еще один пожар произошел в Екатеринбурге 6 июля. В подвальном помещении Уральского института кардиологии возникло возгорание. Из-за пожара из медучреждения эвакуировались почти 300 человек.

Другой пожар начался вечером 6 июля в столице на 3-й улице Ямского Поля. Возгорание произошло на втором этаже.