Российского полицейского уволили за нападение на коллег ради брата

По данным следствия, 30 августа 2022 года в городе Ардон сотрудники ДПС остановили автомобиль местного жителя, который пояснил, что не имеет при себе документов и попросил подождать пока брат их привезет. Полицейских это не устроило и они попросили россиянина проехать с ними для разбирательства, но мужчина отказался. В этот момент подъехал его брат, работавший сотрудником ППС, который в этот момент был не при исполнении. Недовольный действиями коллеги из ДПС он причинил одному из них легкий вред здоровью.