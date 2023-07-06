В Москве загорелся ресторан «Пушкинъ»
Пожар охватил крышу здания, в котором располагаются рестораны «Пушкинъ» и «Турандот». Об этом пишет РЕН ТВ.
Пожару присвоен повышенный ранг.
Из здания валит густой чёрный дым, видны языки пламени. Изнутри слышны взрывы.
На место прибыли экстренные службы, информации о пострадавших пока нет.
По предварительным данным, все работники и посетители ресторана успели эвакуироваться.
Напомним, что ресторан «Пушкин» открылся в 1999 году. Он считается одной из главных гастрономических достопримечательностей Москвы. Среди заметных гостей отмечались Анджелина Джоли, Шер, Уилл Смит, Билл Клинтон, Нурсултан Назарбаев и Биньямин Нетаньяху.
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