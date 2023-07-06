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В Москве загорелся ресторан «Пушкинъ»

Пожар охватил крышу здания, в котором располагаются рестораны «Пушкинъ» и «Турандот». Об этом пишет РЕН ТВ.

Пожару присвоен повышенный ранг.

Из здания валит густой чёрный дым, видны языки пламени. Изнутри слышны взрывы.

На место прибыли экстренные службы, информации о пострадавших пока нет.

Пожар в ресторане «Тарас Бульба» в центре Москвы потушен

По предварительным данным, все работники и посетители ресторана успели эвакуироваться.

Напомним, что ресторан «Пушкин» открылся в 1999 году. Он считается одной из главных гастрономических достопримечательностей Москвы. Среди заметных гостей отмечались Анджелина Джоли, Шер, Уилл Смит, Билл Клинтон, Нурсултан Назарбаев и Биньямин Нетаньяху.

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