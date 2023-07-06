В Москве загорелся ресторан «Пушкинъ»

Пожар охватил крышу здания, в котором располагаются рестораны «Пушкинъ» и «Турандот». Об этом пишет РЕН ТВ.

Пожару присвоен повышенный ранг.

Из здания валит густой чёрный дым, видны языки пламени. Изнутри слышны взрывы.

На место прибыли экстренные службы, информации о пострадавших пока нет.