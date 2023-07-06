Из горящего бизнес-центра в Москве спасли семь человек

Из горящего здания бизнес-центра в московском Беговом районе спасли семь человек, внутри все еще остаются люди. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.

По данным телеканала, пожарные спасли из здания на 3-й улице Ямского поля, двое из них пострадали от отравления угарным газом. При этом состояние одного из пострадавших оценивают как тяжелое.

«Внутри бизнес-цента еще находятся люди», — отметил собеседник «РЕН ТВ».

Согласно информации экстренных служб, возгорание случилось в здании с театральными и танцевальными студиями на севере Москвы. По предварительным данным, пожар возник в серверной на втором этаже.

Информацию о двух пострадавших также подтвердили в МЧС, еще двоих осматривает скорая.

На данный момент пожарные пытаются ликвидировать пожар.