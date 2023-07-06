В Институте органической химии в Москве произошел взрыв
В лабораторном корпусе московского Института органической химии произошел взрыв. Пострадал один человек, пишет Telegram-канал Shot.
По данным канала, пострадавший госпитализирован в одну из московских клиник.
Напомним, что это не первый инцидент в научном заведении. Так, в в сентябре 2022 года в одной из лабораторий взорвалась колба с химикатами.
Специалист, который проводил эксперимент, получил порезы рук и лица. Медики оказали ему помощь на рабочем месте, госпитализация не потребовалась.
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