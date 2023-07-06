В Челябинске произошел потоп c градом

В Челябинске произошел сильный потоп из-за ливня и начался крупный град. Об этом сообщает Telegram-канал «Челябинск с огоньком», где выложены соответствующие видео и фото.

Также, согласно видео, размещенным в группе «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте», в городе Миасс Челябинской области машины затапливает на дорогах.

До этого в Госдуме назвали причины периодических подтоплений Сочи. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что ключевыми причинами этого являются плохое состояние ливневой канализации и хаотичная застройка.