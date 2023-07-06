В Челябинске произошел потоп c градом

Telegram-каналы Челябинска сообщают о сильном потопе и граде в городе
В Челябинске произошел сильный потоп из-за ливня и начался крупный град. Об этом сообщает Telegram-канал «Челябинск с огоньком», где выложены соответствующие видео и фото.
Также, согласно видео, размещенным в группе «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте», в городе Миасс Челябинской области машины затапливает на дорогах.
До этого в Госдуме назвали причины периодических подтоплений Сочи. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что ключевыми причинами этого являются плохое состояние ливневой канализации и хаотичная застройка.
В ночь на 14 июня в Сочи прошли ливни, в результате чего вышли из берегов реки Мзымта и Мацеста. Потоками воды снесло автомобили, подтопило дома и дороги.
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