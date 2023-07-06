В Москве люди оказались заблокированы в загоревшемся здании бизнес-центра
В Москве несколько человек оказались заблокированы в загоревшемся здании бизнес-центра. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Люди не могут покинуть офисы на третьем этаже из-за дыма, они зовут на помощь. По информации канала, огонь наблюдается на складе одежды на втором этаже.
ЧП произошло на 3-й улице Ямского поля. Telegram-канал Mash сообщает о по меньшей мере одном пострадавшем – мужчина надышался угарным газом. К месту пожара выехали сотрудники экстренных служб.
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