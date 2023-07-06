Самолет со 177 пассажирами на борту сменил курс после сообщения о бомбе

Самолет авиакомпании Alaska Airlines сменил курс после того, как один из пассажиров сообщил о заложенной на борту бомбе. Об этом пишет New York Post.

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Уточняется, что ЧП произошло на борту воздушного судна, летевшего из Атланты в Сиэтл. По данным издания, ему пришлось совершить аварийную посадку в международном аэропорту Спокан в Вашингтоне. На борту было 177 пассажиров и 6 членов экипажа.

«Мужчина прямо заявил одной из бортпроводниц об угрозе безопасности нашего самолета, — говорится в сообщении авиакомпании. — В качестве меры предосторожности рейс был переведен в Спокан и благополучно там приземлился».

Представители компании добавили, что правоохранительные органы были немедленно уведомлены о случившемся и встретили самолет по прибытии. На место приехала саперная группа из Спокана, чтобы осмотреть воздушное судно.