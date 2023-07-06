В Москве арестовали владелицу салона красоты за продажу наркотиков в бьюти-боксах

В Москве владелицу салона красоты и ее сотрудника подозревают в продаже наркотиков с помощью бьюти-боксов и баночек с кремом. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

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По данным источника, 37-летняя женщина и ее 38-летний коллега арендовали помещение на Таганской улице для организации там салона красоты. Однако вместо бьюти-услуг они начали продавать бьюти-боксы с наркотиками. Покупатели могли выбрать вид запрещенных наркотических средств с помощью чата в интернете, после чего их складывали в крем, который продавали вместе с другими товарами в коробке.

Сотрудники правоохранительных органов узнали о совершении преступления. Они провели в салоне и в квартирах подозреваемых обыск и нашли около 300 граммов мефедрона.