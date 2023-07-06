В Британии автомобиль въехал в здание начальной школы

Автомобиль врезался в здание начальной школы на юго-западе Лондона в районе Уимблдона, погиб один ребенок. Об этом сообщается на сайте городской полиции.

Инцидент произошел в 09:54 (11:54 по московскому времени). За рулем автомобиля Land Rover находилась 40-летняя женщина. Она въехала на машине в здание частной школы для девочек.

«Мы можем подтвердить, что, к сожалению, ребенок погиб в результате инцидента, когда автомобиль въехал в здание школы в Уимблдоне», — говорится в сообщении.

Водителя автомобиля арестовали. Ее обвиняют в причинении смерти в результате опасного вождения.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали девять человек, из которых семь детей и двое взрослых.