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Самолет совершил аварийную посадку вблизи российской деревни

В Кировской области самолет Ан-2 совершил аварийную посадку неподалеку от деревни Чуваши. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Самолет совершил аварийную посадку вблизи российской деревни
© Lenta.ru

По информации Telegram-канала РБК, на борту помимо пилота находились четверо парашютисток. Никто не пострадал.

К месту приземления самолета выехали представители экстренных служб.

Ранее в петербургском аэропорту Пулково у готовившегося к вылету самолета загорелся двигатель. Экипаж и уже успевших подняться на борт пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов.

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