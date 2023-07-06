Самолет совершил аварийную посадку вблизи российской деревни

В Кировской области самолет Ан-2 совершил аварийную посадку неподалеку от деревни Чуваши. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

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По информации Telegram-канала РБК, на борту помимо пилота находились четверо парашютисток. Никто не пострадал.

К месту приземления самолета выехали представители экстренных служб.