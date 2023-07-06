В Челябинске мужчина напал с бейсбольной битой на медиков

«Бригада получила информацию, что по адресу находится женщина, получившая высотную травму. По этому же вызову прибыл участковый. В итоге выяснилось, что никакой травмы нет. Сожитель пострадавшей ввел медиков в заблуждение, чтобы ее госпитализировали, так как она стала себя плохо чувствовать», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.