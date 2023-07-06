Несколько катамаранов с россиянами перевернулись при сплаве по реке

Четыре катамарана с россиянами перевернулись при сплаве по реке Снежная в Бурятии. Об этом ГУ МЧС России по республике.
Инцидент произошел вечером в четверг, 6 июля.
«В результате опрокидывания катамаранов три человека спаслись», — говорится в сообщении.
При этом судьба еще пятерых туристов неизвестна.
Уточняется, что на место происшествия отправились несколько специалистов Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.
Ранее в июле в сети появилось видео столкновения российского круизного теплохода «Москва-208» с бетонным пирсом на берегу Волги в Ярославле. По словам очевидцев, судно прошло на высокой скорости прямо мимо отдыхающих и на полном ходу по непонятным причинам вошло в берег.
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