Несколько катамаранов с россиянами перевернулись при сплаве по реке

Четыре катамарана с россиянами перевернулись при сплаве по реке Снежная в Бурятии. Об этом ГУ МЧС России по республике.

Инцидент произошел вечером в четверг, 6 июля.

«В результате опрокидывания катамаранов три человека спаслись», — говорится в сообщении.

При этом судьба еще пятерых туристов неизвестна.

Уточняется, что на место происшествия отправились несколько специалистов Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.