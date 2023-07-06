Площадь лесных пожаров на юге России в этом году почти утроилась

"Серьезные риски представляют участившиеся пожары. Прохождение в округе пожароопасного сезона в текущем году свидетельствует об увеличении количества лесных пожаров на землях особо охраняемых природных территорий. Площадь лесных пожаров увеличилась почти в три раза", - сказал он в четверг в Краснодаре на совещании по безопасности в ЮФО.