Российские таможенники задержали украинца с оружием на границе с Латвией
Псковские таможенники задержали на границе с Латвией украинца с оружием и аппаратурой для видеонаблюдения. Об этом в четверг, 6 июля, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы РФ.
— Микроавтобус под управлением 42-летнего мужчины остановили в МАПП Бурачки на границе с Латвией. В декларации гражданин указал, что перевозит только личные вещи. Но при сканировании авто таможенники заподозрили, что не только, — говорится в сообщении.
Вскоре таможенники обнаружили в салоне револьвер, изготовленный на Украине, 28 патронов к нему, а также турецкую пневматическую винтовку и 75 пуль к ней, оптический прицел, бинокль, миниатюрную видеокамеру, две линзы и прочую аппаратуру.