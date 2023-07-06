В Вологде семь человек отравились после посещения суши-бара

"Семь человек госпитализированы, находятся в инфекционной больнице, детей среди них нет. Проводится эпидемическое расследование с отбором проб, с обследованием персонала и другие противоэпидемические мероприятия", - сообщил ТАСС заместитель руководителя управления Роспотребнадзора про области Алексей Бубнов.