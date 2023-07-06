Мужчина избил пенсионера на станции метро на востоке Москвы

На востоке столицы мужчина избил пенсионера на станции метро из-за малозначительной ссоры. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в четверг, 6 июля.

По его словам, мужчины поссорились вагоне метро из-за малозначительного повода и между ними началась словесная перепалка. На станции «Преображенская площадь» 60-летний пассажир вышел, чтобы прекратить конфликт, однако оппонент выбежал за ним и несколько раз ударил его по лицу руками и ногами, после чего сбежал. Потерпевшего госпитализировали, ему потребовалась операция.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Им оказался 37-летний москвич. Его задержали на станции «Комсомольская» и доставили в отдел.

Фигурант подписал обязательство о явке. Ему грозит до двух лет лишения свободы.