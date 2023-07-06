В Екатеринбурге скончались два сотрудника склада Ozon с менингококковой инфекцией, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«Подтверждаю факт смерти. Причина выясняется», — сообщили в ведомстве РИА Новости.

До этого сообщалось о гибели одного сотрудника склада OZON с менингококковой инфекцией.

В Екатеринбурге ранее было выявлено семь случаев менингококковой инфекции среди работников распределительного центра OZON.